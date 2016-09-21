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    Всемирный банк включил Азербайджан в список стран со средневысокими доходами

    Армения находится в списке стран со средненизкими доходами

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) включил Азербайджан в список стран со средневысокими доходами.

    Как передает Report, в этот список вошло 55 стран мира.

    По информации, Азербайджан находится в одном списке с Грузией, Турцией и Россией. В свою очередь, Армения находится в списке стран со средненизкими доходами. Вместе с Арменией, в этот список вошли 52 страны мира.

    Отметим, что ВБ выделяет 4 группы стран по данной категории. Помимо двух указанных, отдельно выделяется группа стран с низкими доходами, состоящая из 31 страны. В группе с высокими доходами указаны 82 страны.

    Напомним, что в список входят 200 стран.

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