Всемирный банк: В следующем году нефть может подорожать до 55 долларов/баррель

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В 2017 году средняя стоимость нефти может достигнуть 55 долларов/баррель, а в 2018 году - 59,9 долларов/баррель.
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка.
Согласно прогнозу, в 2016 году средняя цена нефти составит 43 доллара/баррель, что по сравнению с 2015 годом меньше на 15%.
Спрос на нефть повысит объем добычи в 2017 году, в частности во втором полугодии, в результате чего ожидается снижение запасов в нефтехранилищах.
Nərmin RəhimovaАвтор новости