Всемирный банк: В ближайшие три года глобальный экономический рост будет не ниже 3%

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В прошлом году рост мировой экономики составил 2,6%, в 2015 году прогнозируется рост на 3%, в 2016 - 3,3%, в 2017 - 3,2%. Как сообщает Report, об этом говорится в новом глобальном отчете Всемирного банка (ВБ).

Президент Группы ВБ Джим Йонг Ким (Jim Yong Kim) назвал 2014 год годом неопределенности экономики и отметил важность поддержки социально направленных программ в развивающихся странах. По его словам, в 2014 году были созданы препятствия развитию частного сектора: "Развитие частного сектора позволит открыть сотни тысяч новых рабочих мест и это поможет устранить нищету".

Согласно отчету ВБ, наиболее активными странами на финансовых рынках являются США и Великобритания, однако подобную активность начинают проявлять и такие восточные страны как Япония и Китай. По информации, в Китае экономический рост в 2014 году составил 7,4%, в 2015 году прогнозируется рост на 7,1%, в 2016 - 7%, в 2017 - 6,9%.

Организация связывает риски для мировой экономики с четырьмя основными факторами. Первый фактор - это слабая мировая торговля, второй - глобальные изменения на финансовых рынках, способные повлиять на экономику, третий - нарушение баланса между странами-производителями нефти в связи с падением цены на нефть, четвертый - продолжительная дефляция на территории евро и в Японии.

Эксперты ВБ считают, что в странах с высоким уровнем дохода в этом году будет наблюдаться рост на 2,2%, хотя в прошлом году эта цифра составила 1,8%. Рост этих стран в 2016-2017 годах достигнет 3,2%. Экономика США вырастет на 3,2%, хотя в 2014 году эта цифра составила 2,3%. В 2016 году прогнозируется экономический рост США на 3%, в 2017 - на 2,4%.

В странах-экспортерах нефти будет наблюдаться очень низкий экономический рост: "В качестве примера можно привести Россию, в которой в 2015 году прогнозируется экономический рост на 2,9%, а в следующем году - 0,1%".