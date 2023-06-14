Всемирный банк: В Азербайджане стало больше банковских счетов

Глядя на финтех-показатели Всемирного банка в отношении Азербайджана, становится ясно, что в стране больше стали открывать банковских счетов.

Глядя на финтех-показатели Всемирного банка в отношении Азербайджана, становится ясно, что в стране больше стали открывать банковских счетов.

Как сообщает Report, об этом заявила страновой менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл на конференции на тему ”К 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане“, проводимой в Баку в рамках диалога о Целях устойчивого развития ООН.

"Если несколько лет назад банковские счета были у 30% населения, то сейчас эта цифра достигла 50%. Но в регионах этот показатель не высок. Надо проводить агитацию, повышать финансовую грамотность в регионах. Больше банковских счетов принадлежит мужчинам", - сказала она.