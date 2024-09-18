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Всемирный банк: В Азербайджане необходимо сократить субсидии в водном секторе

Всемирный банк: В Азербайджане необходимо сократить субсидии в водном секторе Всемирный банк рекомендует сократить субсидии в водном секторе Азербайджана.
Финансы
18 сентября 2024 г. 13:17
Всемирный банк: В Азербайджане необходимо сократить субсидии в водном секторе

Всемирный банк рекомендует сократить субсидии в водном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на проходящем в Баку мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

Она отметила, что Всемирный банк рассмотрит финансирование, основанное на деятельности служб водоснабжения и канализации: "Мы также провели осмотр очистных сооружений и изучили, как операционные контракты могут способствовать улучшению этих систем. По этой причине сокращение субсидий поможет защитить систему, и это крайне важный момент, который необходимо учитывать".

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Версия на английском языке World Bank calls for subsidy cuts in Azerbaijan's water sector
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Azərbaycanda su sektoruna subsidiyalar azaldılmalıdır

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