Всемирный банк: В Азербайджане необходимо сократить субсидии в водном секторе

Всемирный банк рекомендует сократить субсидии в водном секторе Азербайджана.

Всемирный банк рекомендует сократить субсидии в водном секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила менеджер представительства Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер на проходящем в Баку мероприятии "Переход к эффективным институтам и программам в водном секторе для решения проблем водной безопасности".

Она отметила, что Всемирный банк рассмотрит финансирование, основанное на деятельности служб водоснабжения и канализации: "Мы также провели осмотр очистных сооружений и изучили, как операционные контракты могут способствовать улучшению этих систем. По этой причине сокращение субсидий поможет защитить систему, и это крайне важный момент, который необходимо учитывать".