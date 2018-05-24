Всемирный банк: В Азербайджане имеются проблемы с кредитованием сельхоз сектора

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 85-90% кредитов, выделяемых аграрному сектору, приходится на Баку".

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт Всемирного банка Руфиз Чырагзаде.

"В Азербайджане имеются проблемы с доступом сельскохозяйственного сектора к финансовым ресурсам. Доля кредитования этой отрасли в ВВП невелика. В стране высокие требования к долгосрочному финансированию", - сказал он.

Кроме того, представитель ВБ заявил, что спектр финансовых продуктов в этой отрасли узок:

"Существует потребность в новых финансовых продуктах. Сельское хозяйство остается приоритетной отраслью в поддержке, оказываемой Азербайджану Всемирным банком".