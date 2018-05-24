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    Всемирный банк: В Азербайджане имеются проблемы с кредитованием сельхоз сектора

    Спектр финансовых продуктов в этой отрасли узок

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане 85-90% кредитов, выделяемых аграрному сектору, приходится на Баку".

    Как сообщает Report, об этом сказал эксперт Всемирного банка Руфиз Чырагзаде.

    "В Азербайджане имеются проблемы с доступом сельскохозяйственного сектора к финансовым ресурсам. Доля кредитования этой отрасли в ВВП невелика. В стране высокие требования к долгосрочному финансированию", - сказал он.

    Кроме того, представитель ВБ заявил, что спектр финансовых продуктов в этой отрасли узок: 

    "Существует потребность в новых финансовых продуктах. Сельское хозяйство остается приоритетной отраслью в поддержке, оказываемой Азербайджану Всемирным банком". 

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