Всемирный банк: В Азербайджане идет совместная работа госструктур по улучшению сферы образования

Сегодня в Азербайджане наблюдается пример совместной работы над улучшением сферы образования и его финансированием между министерством образования, финансов, членов парламента, научных деятелей и других.

Сегодня в Азербайджане ведется совместная работа по улучшению сферы образования и его финансирования министерствами образования и финансов, парламента, научных кругов и др.

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл на семинаре "Применение среднесрочной структуры расходов и переход на бюджетирование образования, ориентированного на результат".

Она отметила, что Азербайджан является частью программы среднесрочных расходов (MTEF), которая фокусируется на параллельной работе по четырем направлениям управления государственными финансами (PFM).

Так, в стране работает механизм результато-ориентированного финансирования образования, что, по ее словам, является очень важным достижением.

“Мы во Всемирном банке гордимся тем, что являемся частью этого процесса, в котором Азербайджан не одинок”, - сказала она, добавив, что сектор образования особенно важен в постпандемический период, так как многим студентам приходится наверстывать упущенное.