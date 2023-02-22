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Всемирный банк: В Азербайджане идет совместная работа госструктур по улучшению сферы образования

Всемирный банк: В Азербайджане идет совместная работа госструктур по улучшению сферы образования Сегодня в Азербайджане наблюдается пример совместной работы над улучшением сферы образования и его финансированием между министерством образования, финансов, членов парламента, научных деятелей и других.
Финансы
22 февраля 2023 г. 11:25

Сегодня в Азербайджане ведется совместная работа по улучшению сферы образования и его финансирования министерствами образования и финансов, парламента, научных кругов и др.

Как передает Report, об этом заявила глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл на семинаре "Применение среднесрочной структуры расходов и переход на бюджетирование образования, ориентированного на результат".

Она отметила, что Азербайджан является частью программы среднесрочных расходов (MTEF), которая фокусируется на параллельной работе по четырем направлениям управления государственными финансами (PFM).

Так, в стране работает механизм результато-ориентированного финансирования образования, что, по ее словам, является очень важным достижением.

“Мы во Всемирном банке гордимся тем, что являемся частью этого процесса, в котором Азербайджан не одинок”, - сказала она, добавив, что сектор образования особенно важен в постпандемический период, так как многим студентам приходится наверстывать упущенное.

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