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ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Грузии

ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Грузии Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии в 2024 году с 4,8% до 5,2%.
Финансы
12 апреля 2024 г. 10:44
ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Грузии

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии в 2024 году с 4,8% до 5,2%.

Как сообщает грузинское бюро Report, банк также повысил прогноз экономического роста на 2025 год с 4,5% до 5%.

"Несмотря на сокращение денежных переводов, ожидается, что инвестиции в Грузию, а также туристический сектор будут поддерживать экономический рост. Прогнозируется, что при постепенном смягчении денежно-кредитной политики инфляция достигнет целевого показателя в 3% к концу 2024 года",- говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Gürcüstanın iqtisadi artımı ilə bağlı proqnozunu yaxşılaşdırıb

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