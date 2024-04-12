ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Грузии

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии в 2024 году с 4,8% до 5,2%.

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста Грузии в 2024 году с 4,8% до 5,2%.

Как сообщает грузинское бюро Report, банк также повысил прогноз экономического роста на 2025 год с 4,5% до 5%.

"Несмотря на сокращение денежных переводов, ожидается, что инвестиции в Грузию, а также туристический сектор будут поддерживать экономический рост. Прогнозируется, что при постепенном смягчении денежно-кредитной политики инфляция достигнет целевого показателя в 3% к концу 2024 года",- говорится в сообщении.