Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на этот год

По итогам этого года стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 5% превысит итоги прошлого года.

По итогам этого года стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 5% превысит итоги прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии.

В июньском отчете организации экономический рост в Азербайджане прогнозировался на уровне 2,2%.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2022 году экономика Азербайджана вырастет на 3,1%, а в 2023 году - на 2,7%. Это на 0,8% и 0,7% меньше, чем в июньском прогнозе.

Напомним, что за 8 месяцев 2021 года ВВП Азербайджана вырос в реальном выражении на 3,6%, в том числе ненефтегазового сектора - на 5,7%. В ненефтегазовой промышленности экономический рост составил 18,7 %, в сельском хозяйстве - 5%.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в этом году экономический рост в стране составит 4,6%.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана на конец текущего года на уровне 2,2 %, а на следующий год - 2,5%.