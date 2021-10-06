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Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на этот год

Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на этот год По итогам этого года стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 5% превысит итоги прошлого года.
Финансы
6 октября 2021 г. 10:07
Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане на этот год

По итогам этого года стоимость валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 5% превысит итоги прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии.

В июньском отчете организации экономический рост в Азербайджане прогнозировался на уровне 2,2%.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2022 году экономика Азербайджана вырастет на 3,1%, а в 2023 году - на 2,7%. Это на 0,8% и 0,7% меньше, чем в июньском прогнозе.

Напомним, что за 8 месяцев 2021 года ВВП Азербайджана вырос в реальном выражении на 3,6%, в том числе ненефтегазового сектора - на 5,7%. В ненефтегазовой промышленности экономический рост составил 18,7 %, в сельском хозяйстве - 5%.

Правительство Азербайджана прогнозирует, что в этом году экономический рост в стране составит 4,6%.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана на конец текущего года на уровне 2,2 %, а на следующий год - 2,5%.

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Версия на английском языке WB improves economic growth outlook for Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı bu il üçün Azərbaycanda iqtisadi artım proqnozunu yaxşılaşdırıb

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