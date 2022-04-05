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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в этом году

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в этом году Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в 2022 году на 5% вместо 5,4%, ожидавшихся в октябре.
Финансы
5 апреля 2022 г. 11:36
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в этом году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в 2022 году на 5% вместо 5,4%, ожидавшихся в октябре.

Как передает Report, об этом говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики".

"Прогнозируется, что Китай, на долю которого приходится 86% регионального производства, вырастет на 5% в базовом сценарии и на 4% в пессимистичном сценарии", — сказано в документе.

По мнению аналитиков банка, ситуация вокруг Украины отрицательно влияет на восстановление экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихого океана по пика пандемии коронавируса.

Кроме того, прогнозируется, что объем производства в остальной части региона увеличится на 4,8% в базовом сценарии и на 4,2% в неблагоприятном сценарии. В худшем сценарии еще 6 млн человек в регионе останутся за чертой бедности в 2022 году на уровне 5,5 долларов США в день.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Çinin 2022-ci il üçün ÜDM artımı üzrə proqnozunu azaldıb
Версия на английском языке World Bank downgrades its forecast for China's GDP growth this year

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