Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Китая в этом году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в 2022 году на 5% вместо 5,4%, ожидавшихся в октябре.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в 2022 году на 5% вместо 5,4%, ожидавшихся в октябре.

Как передает Report, об этом говорится в докладе банка "Перспективы мировой экономики".

"Прогнозируется, что Китай, на долю которого приходится 86% регионального производства, вырастет на 5% в базовом сценарии и на 4% в пессимистичном сценарии", — сказано в документе.

По мнению аналитиков банка, ситуация вокруг Украины отрицательно влияет на восстановление экономик развивающихся стран Восточной Азии и Тихого океана по пика пандемии коронавируса.

Кроме того, прогнозируется, что объем производства в остальной части региона увеличится на 4,8% в базовом сценарии и на 4,2% в неблагоприятном сценарии. В худшем сценарии еще 6 млн человек в регионе останутся за чертой бедности в 2022 году на уровне 5,5 долларов США в день.