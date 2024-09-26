Всемирный банк: Стратегия изменения климата должна исходить из потребностей граждан

11:01

Проблемы населения должны учитываться при разработке стратегии изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Всемирного банка Даниель Бесли на международной конференции по оценке углеродного следа в Баку.

Он отметил важность коммуникации с в этом вопросе с гражданами: "Необходимо узнать у граждан, какие вопросы их беспокоят".

Бесли также подчеркнул, что изменение климата является концепцией, требующей огромных затрат, поэтому следует сбалансировать его с оценкой углеродного следа.