О нас

Всемирный банк: Стратегия изменения климата должна исходить из потребностей граждан

Всемирный банк: Стратегия изменения климата должна исходить из потребностей граждан 11:01
Финансы
26 сентября 2024 г. 11:33
Всемирный банк: Стратегия изменения климата должна исходить из потребностей граждан

Проблемы населения должны учитываться при разработке стратегии изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Всемирного банка Даниель Бесли на международной конференции по оценке углеродного следа в Баку.

Он отметил важность коммуникации с в этом вопросе с гражданами: "Необходимо узнать у граждан, какие вопросы их беспокоят".

Бесли также подчеркнул, что изменение климата является концепцией, требующей огромных затрат, поэтому следует сбалансировать его с оценкой углеродного следа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке World Bank: Climate change strategy must address people's concerns
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: İqlim dəyişikliyinə dair strategiyada insanları narahat edən məsələlər olmalıdır

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi