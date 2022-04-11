Всемирный банк снизил прогнозы по экономическому росту Азербайджана

Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом и следующем году.

Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом и следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ВБ.

Прогноз по экономическому росту в этом году снижен с 3,1% до 2,7%, а прогноз по экономическому росту в следующем году-с 2,7% до 2,2%.

Всемирный банк также пересмотрел прогнозы по росту ВВП в Грузии и Армении. Так, банк ожидает, что в этом году экономический рост в Грузии составит 2,5%, а в следующем году - 5,5%, что соответственно на 3 процентных пункта меньше и на 0,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. В Армении прогноз экономического роста на этот год снижен на 3,6 процентных пункта - до 1,2%, а на следующий год-на 0,8 процентных пункта - до 4,6%.