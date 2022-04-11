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Всемирный банк снизил прогнозы по экономическому росту Азербайджана

Всемирный банк снизил прогнозы по экономическому росту Азербайджана Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом и следующем году.
Финансы
11 апреля 2022 г. 09:26
Всемирный банк снизил прогнозы по экономическому росту Азербайджана

Всемирный банк снизил свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом и следующем году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ВБ.

Прогноз по экономическому росту в этом году снижен с 3,1% до 2,7%, а прогноз по экономическому росту в следующем году-с 2,7% до 2,2%.

Всемирный банк также пересмотрел прогнозы по росту ВВП в Грузии и Армении. Так, банк ожидает, что в этом году экономический рост в Грузии составит 2,5%, а в следующем году - 5,5%, что соответственно на 3 процентных пункта меньше и на 0,5 процентных пункта больше, чем годом ранее. В Армении прогноз экономического роста на этот год снижен на 3,6 процентных пункта - до 1,2%, а на следующий год-на 0,8 процентных пункта - до 4,6%.

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Версия на английском языке WB lowers outlook for Azerbaijan's economic growth
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanın iqtisadi artımı ilə bağlı proqnozlarını azaldıb

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