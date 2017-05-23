 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Всемирный банк снизил прогноз по темпам роста экономики России

    Эксперты Всемирного банка уверены в продолжении зависимости российской экономики от цен на энергоносители

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Всемирный банк в майском прогнозе снизил ожидания по росту экономики России в этом году с 1,5 до 1,3%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом говорится в докладе Всемирного банка "Экономика России: от рецессии к восстановлению".

    Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста России до 1% в 2017 году при падении цены на нефть на 15%. 

    "Смоделированное 15-процентное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1% в 2017 году и 1,2% в 2018 и 2019 годах", - говорится в докладе.

    Рост цен на нефть на 15%, напротив, приведет к ускорению темпов роста российской экономики в 2017–2019 годах. "Смоделированное 15% повышение цены нефти приводит к увеличению роста до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 2019 годах", - прогнозируют специалисты Всемирного банка.

    Эксперты Всемирного банка уверены в продолжении зависимости российской экономики от цен на энергоносители. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi