Всемирный банк снизил прогноз по темпам роста экономики России

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Всемирный банк в майском прогнозе снизил ожидания по росту экономики России в этом году с 1,5 до 1,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом говорится в докладе Всемирного банка "Экономика России: от рецессии к восстановлению".

Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста России до 1% в 2017 году при падении цены на нефть на 15%.

"Смоделированное 15-процентное снижение цены нефти приводит к сокращению роста до 1% в 2017 году и 1,2% в 2018 и 2019 годах", - говорится в докладе.

Рост цен на нефть на 15%, напротив, приведет к ускорению темпов роста российской экономики в 2017–2019 годах. "Смоделированное 15% повышение цены нефти приводит к увеличению роста до 1,6% в 2017 году и 1,8% в 2018 и 2019 годах", - прогнозируют специалисты Всемирного банка.

Эксперты Всемирного банка уверены в продолжении зависимости российской экономики от цен на энергоносители.