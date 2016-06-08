​Всемирный банк снизил прогноз по Азербайджану

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) прогнозирует сокращение экономики Азербайджана на 1,9%. Как сообщает Report, об этом говорится в июньском докладе Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Отметим, что в январском докладе ВБ прогнозировался рост экономики Азербайджана на 0,8% в 2016 году. В этом же докладе прогнозировался рост азербайджанской экономики на 1,2% в 2017 году, на 2,7% - в 2018-м, однако в обновленном документе эти цифры снизились до 0,7% и 1,3% соответственно. Банк также снизил прогноз по темпам роста мировой экономики с 2,9% до 2,4% в 2016 году, с 3,1% до 2,8% - в 2017-м.

В докладе говорится, что наряду с Азербайджаном, Казахстан и Россия продолжат испытывать на себе давление в результате резкого снижения цен на нефть. Тем не менее, существуют предварительные признаки того, что спад в некоторых секторах экономики этих стран, возможно, достиг дна. Как и Международный валютный фонд, ВБ прогнозирует среднегодовые цены на нефть в 2016 году на уровне 41 доллара/баррель.