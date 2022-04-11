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Всемирный банк прогнозирует сокращение госдолга Азербайджана до 2025 года

Всемирный банк прогнозирует сокращение госдолга Азербайджана до 2025 года Общий государственный долг Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 16,1% ВВП.
Финансы
11 апреля 2022 г. 12:11
Всемирный банк прогнозирует сокращение госдолга Азербайджана до 2025 года

Общий государственный долг Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 16,1% ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка об экономических перспективах региона Европы и Центральной Азии.

Согласно отчету, отношение государственного долга Азербайджана к ВВП в следующем году составит 16,2 %, а в 2024 году - 15,8%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022-2023 годах отношение общего государственного долга Азербайджана к ВВП снизится до 17%, что является самым низким показателем среди стран группы "ВВ" (в среднем составляет 57,7% ВВП).

Отметим, что, по данным Минфина, по состоянию на 1 января 2022 года внешний государственный долг Азербайджана составил 8 млрд 135,7 млн долларов США (13 млрд 830,7 млн манатов) или 14,9% ВВП за 2021 год. Внутренний государственный долг страны составил 3 млрд 068,4 млн манатов или 3,3% ВВП.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanın dövlət borcunun 2025-ci ilədək azalacağını proqnozlaşdırır

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