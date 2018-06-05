Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в этом году

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2% в этом году и на 3-4% в следующем году".

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

Говоря об уровне инфляции, Нагви отметил, что этот показатель был равен 11% в 2016 году и 7-8% в 2017 году, а в этом году будет еще ниже:

"Эти цифры свидетельствуют о положительной тенденции. Хотя ненефтяной сектор вырос в трудные времена, экономика страны все еще зависит от нефти, ее цены и доходов от продажи нефти. Тем не менее, правительство Азербайджана инвестировало в нужные отрасли. Например, в последние 25 лет достаточно инвестировано в развитие инфраструктуры".

Представитель Всемирного банка подчеркнул важность структуральных реформ: "Я связываю их с желанием властей Азербайджана диверсифицировать экономику. Однако никакие реформы невозможны без инвестиций в людей. Сюда входит образование, однако объем инвестиций в эту сферу очень низок, несмотря на рост нефтяных цен. Ваши учителя зарабатывают в среднем 150-200 долларов в месяц, а врачи официально получают ту же сумму. В то же время повышение зарплат без структурных изменений – не выход. Считаю, что для диверсификации экономики необходимо инвестировать в структуральные реформы и, самое главное, в человеческий капитал".