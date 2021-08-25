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Всемирный банк приостанавливает проведение операций в Афганистане

Всемирный банк приостанавливает проведение операций в Афганистане Всемирный банк (ВБ) приостанавливает платежные операции в Афганистане и будет внимательно следить за ситуацией в стране.
Финансы
25 августа 2021 г. 06:11
Всемирный банк приостанавливает проведение операций в Афганистане

Всемирный банк (ВБ) приостанавливает платежные операции в Афганистане и будет внимательно следить за ситуацией в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ВБ.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане и ее влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин", - заявил представитель по итогам состоявшегося заседания совета директоров.

По данным агентства, ВБ намерен продолжать проводить консультации по развитию ситуации с международным сообществом и партнерами, а также искать способы оставаться вовлеченными и сохранить "с трудом завоеванные достижения в области развития".

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