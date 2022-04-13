Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях

Всемирный банк может применить льготную процентную ставку по кредитам Азербайджану до 1 июля 2023 года.

Всемирный банк может применить льготную процентную ставку по кредитам Азербайджану до 1 июля 2023 года.

Об этом сообщили Report в офисе организации в Азербайджане.

Отмечается, что Всемирный банк применяет специальные условия кредитования для стран, пострадавших от конфликта. Эти условия включают в себя применение льгот по процентным ставкам по кредитам. Список стран, затронутых конфликтом, обновляется ежегодно 1 июля.

После победы Азербайджана в Отечественной войне в ноябре 2020 года Всемирный банк принял аналогичное решение в отношении нашей страны. Причиной включения Азербайджана в этот список стало то, что соотношение человеческих потерь к общей численности населения в результате прямого воздействия конфликта превысило установленный предел.

Льготные условия будут действительны до 30 июня 2023 года.

Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За последние 30 лет финансовое учреждение выделило более 4 миллиардов долларов США в виде кредитов на более чем 50 проектов, реализуемых Азербайджаном.