Всемирный банк повысил прогноз экономического роста в Европе и Центральной Азии на 2,4%

Прогноз экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) был пересмотрен в сторону повышения – до 2,4% на 2023 год.

Прогноз экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) был пересмотрен в сторону повышения – до 2,4% на 2023 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка Regional Economic Outlook.

Согласно документу, ускорение роста отражает улучшение прогнозов для пострадавшей от войны Украины и стран Центральной Азии, а также устойчивость потребительского спроса в Турции и более высокие, чем ожидалось, темпы роста в России, что связано с резким увеличением государственных расходов на военные цели и социальные выплаты.

За исключением России и Украины, объем производства в регионе вырастет в 2023 году на 3%. Тем не менее, темпы роста по-прежнему ниже среднемноголетних показателей, отмечавшихся до начала пандемии.

В целом, в половине стран региона Европы и Центральной Азии темпы роста, ожидаемые в 2023 году, будут ниже или практически не изменятся по сравнению с 2022 годом. Предполагается, что в 2024-2025 годах ежегодные темпы роста в регионе ЕЦА составят 2,6% на фоне медленного подъема экономики в Европейском союзе – крупнейшем торговом партнере этого региона – высокой инфляции, ужесточения финансовых условий и последствий российского вторжения в Украину.

"Усиливающие друг друга потрясения, связанные с российским вторжением в Украину, кризис стоимости жизни и климатические риски ставят сложные задачи перед странами Европы и Центральной Азии", – отметила Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

По ее словам, для возобновления роста производительности, достижения более значимых результатов экономического и социального развития, повышения устойчивости к негативным воздействиям и ускорения процесса декарбонизации экономики странам необходимо выбрать новый подход.

Перспективы развития стран ЕЦА омрачают понижательные риски. Период высокой инфляции может затянуться ввиду повышенной волатильности на мировых сырьевых рынках и скачка цен на энергоресурсы. Ситуация на мировых финансовых рынках может стать более изменчивой и сложной вследствие ужесточения условия кредитования. Темпы роста мировой экономики в 2020-2024 годах ниже, чем в течение любых других пяти лет за весь период с 1990 года, и могут снизиться еще больше.

"В текущем году дефициты бюджетов, в целом, не изменятся несмотря на предшествующие планы правительств по проведению бюджетной консолидации после значительного увеличения расходов в течение последних семи лет в связи с ковидом и кризисом стоимости жизни", – сказал Ивайло Изворски, главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Он отметил, что рост расходов, обусловленный старением населения, увеличение процентных платежей, необходимость осуществления инвестиций для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также реализация мер по преодолению взаимосвязанных и усиливающих друг друга кризисов – все это будет оказывать давление на государственные бюджеты.

В текущем году в Украине ожидается рост экономики в размере 3,5% после спада на 29,1% в 2022 году, когда произошло российское вторжение в эту страну. К числу факторов роста относятся стабилизация энергоснабжения, увеличение государственных расходов, продолжающаяся поддержка со стороны доноров, более богатый урожай, а также перенаправление некоторых экспортных потоков по новым маршрутам через западные границы страны.

В Турции в текущем году ожидается рост в размере 4,2%, что отражает снижение неопределенности экономического курса и устойчивый потребительский спрос. Однако в 2024 и 2025 годах рост может замедлиться, в среднем, до 3,5% по мере ослабления внутреннего спроса в связи с повышением процентных ставок и постепенной бюджетной консолидацией. В России благодаря резкому увеличению государственных расходов и устойчивому потребительскому спросу в 2023 году прогнозируется рост в размере 1,6% с последующим снижением до 1,3% в 2024 году и 0,9% в 2025 году из-за нехватки мощностей и замедления потребительского спроса.

В странах Центральной Азии в текущем году ожидается ускорение роста до 4,8%, а средний показатель роста в 2024 и 2025 годах прогнозируется на уровне 4,7%, исходя из допущения о том, что инфляция замедлится.

В отличие от этого, в западно-балканских странах в текущем году прогнозируется замедление роста до 2,5%, а в 2024-2025 годах – ускорение до 3,3% благодаря снижению инфляционного давления, постепенному восстановлению экспорта и увеличению государственных расходов на инфраструктурные проекты, осуществляемые при поддержке доноров.

В 2023 году потребительский спрос в Албании, Косово и Черногории оставался устойчивым, чему способствовало восстановление туристической отрасли, однако в Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Сербии потребительский спрос снизился из-за ослабления спроса на экспорт со стороны ЕС.