​Всемирный банк: Повышение учетной ставки может привести к суматохе и хаосу

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) рекомендовал Федеральной резервной системе (ФРС) не повышать учетную ставку на очередном заседании, которое состоится 17 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, главный экономист ВБ Каушик Басу заявил, что ожидаемое в сентябре начало повышения учетной ставки может создать "суматоху и хаос" на рынках развивающихся стран. Он подчеркнул отрицательное влияние процесса повышения ставок на глобальную экономику.

По мнению главного экономиста, само по себе повышение ставки не создаст большого кризиса, однако приведет к определенной нестабильности. К.Басу считает, что повышение учетной ставки в США угрожает капиталу развивающихся стран и станет причиной "шокового" воздействия и оттока капитала в США. Рост ключевой ставки также усилит пессимистичные настроения, царящие в последнее время на международных финансовых рынках.

Аналитическая группа Report считает, что повышение учетной ставки 17 сентября окажет отрицательное влияние и на экономику Азербайджана из-за ослабления национальных валют основных торговых партнеров страны - России и Турции. Это, в свою очередь, усилит давление на манат. Помимо этого, повышение учетной ставки укрепит позиции доллара и приведет к еще большему падению цен на нефть.