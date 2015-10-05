​Всемирный банк поможет развивающимся странам

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким заявил о необходимости увеличения капитала. Как сообщает Report, в интервью газете Financial Times Дж.Е.Ким отметил, что по причине ослабления экономики развивающихся стран возникнет необходимость в еще большем увеличении капитала ВБ.

В интервью Ким сообщает, что должны быть проведены работы, направленные на финансирование нового агентства ООН по развитию на сумму в размере нескольких триллионов долларов. Эта сумма предусматривается для стимулирования экономического развития развивающихся стран путем поддержки ряда проектов в период экономического ослабления в этих странах.