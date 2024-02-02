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Всемирный банк поможет Азербайджану сократить объем недоходной воды

Всемирный банк поможет Азербайджану сократить объем недоходной воды Всемирный банк в рамках Программы оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF) поможет до 40% сократить объем недоходной воды.
Финансы
2 февраля 2024 г. 11:24
Всемирный банк поможет Азербайджану сократить объем недоходной воды

Всемирный банк в рамках Программы оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF) поможет до 40% сократить объем недоходной воды.

Как сообщает Report, об этом сказала ведущий специалист Всемирного банка по водным ресурсам Смита Мисра на встрече с представителями медиа.

По ее словам, Азербайджан получает 70% своих водных ресурсов из внешних источников, что создает серьезную проблему нехватки питьевой воды.

"Планируется снизить индекс инфраструктурных утечек с 16,4 до 8, коммерческие потери - с 5% до 0,7%. Для этого требуется бюджет в размере примерно 163 млн долларов США на 5-летний период или 33 млн долларов США в год. Этого можно достичь за счет смешанных источников, в том числе государственно-частного финансирования", - сказала она.

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Версия на английском языке World Bank to help Azerbaijan reduce volume of non-revenue water
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycana qeyri-gəlirli suyun həcmini azaltmağa kömək edəcək

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