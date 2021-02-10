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Всемирный банк подготовит специальные исследования по Азербайджану

Всемирный банк подготовит специальные исследования по Азербайджану На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Минэкономики в подготовке указанных исследований
Финансы
10 февраля 2021 г. 17:56
Всемирный банк подготовит специальные исследования по Азербайджану

Министр экономики Микаила Джаббарова провел встречу в формате видеоконференции с делегацией Всемирного банка во главе с менеджером по Азербайджану Сарой Майкл.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, обсуждались направления развития сотрудничества с банком и поддержка проводимых в стране реформ, отмечено значение специальных экономических и финансовых исследований, которые ВБ будет проводить по Азербайджану.

Было отмечено, что подготовленные банком исследования экономического меморандума по странам (Country Economic Memorandum-CEM), программы оценки финансового сектора (Financial Sector Assessment Program - FSAP) и систематической диагностики по странам (Systemic Country Diagnostic - SCD) будут способствовать достижению приоритетных целей развития.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с Минэкономики в подготовке указанных исследований.

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Версия на английском языке ФотоWB to prepare special research on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankı Azərbaycanla bağlı xüsusi araşdırmalar hazırlayacaq

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