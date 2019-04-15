​Всемирный банк поддерживает повышение налога на импорт сигарет

Всемирный банк поддерживает повышение налоговых ставок на импорт табака и табачных изделий.

Об этом сообщил Report менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

По его словам, повышение налогов на импорт сигарет является положительным шагом с точки зрения охраны здоровья, а также доходов людей.

"Налоговые ставки на импорт сигарет в Азербайджане ниже, чем в странах региона. Думаю, этому следует уделять больше внимания. В ряде стран налоги на импорт сигарет составляют 40-50% их стоимости. Азербайджан несколько отстает в этом вопросе", - сказал Нагви.