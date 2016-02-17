​Всемирный банк поддержит реформы в Азербайджане

Баку.17 февраля.REPORT.AZ/ Внедрение единой системы торговли, пост-торговли и контроля рынка ценных бумаг способствует вливанию новых инвестиций в экономику Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказала координатор Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжела Пригожина.

"Внедрение системы является основой эффективной работы рынка капитала Азербайджана и важным признаком его устойчивого развития. Это также создаст условия для вливания новых, в том числе, иностранных инвестиций в Азербайджан. Кроме того, местные компании получат возможность выхода на международные рынки капитала", - отметила А.Пригожина.

Она сообщила, что ВБ готов внести вклад в экономику Азербайджана.

"Мы готовы поддержать реформы на рынке капитала Азербайджана, а также внести вклад в осуществление реформ, развитие ненефтяного сектора, разветвление экономики", - добавила А.Пригожина.