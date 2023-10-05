Всемирный банк ожидает постепенного сокращения профицита счета текущих операций Азербайджана

Всемирный банк прогнозирует снижение соотношения профицита счета текущих операций Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) в текущем году до 14,6%, а в 2024 году - до 13,5%.
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка Regional Economic Outlook.
Согласно представленным данным, это на 4,6% и 1,3% меньше прогноза за весну 2023 года.
В 2025 году отношение положительного сальдо счета текущих операций к ВВП в Азербайджане будет на уровне 13%, что соответствует предыдущему прогнозу.
Отметим, что в прошлом году этот показатель составлял 26,5%.