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Всемирный банк ожидает постепенного сокращения профицита счета текущих операций Азербайджана

Всемирный банк ожидает постепенного сокращения профицита счета текущих операций Азербайджана Всемирный банк прогнозирует снижение соотношения профицита счета текущих операций Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) в текущем году до 14,6%, а в 2024 году - до 13,5%.
Финансы
5 октября 2023 г. 14:13
Всемирный банк ожидает постепенного сокращения профицита счета текущих операций Азербайджана

Всемирный банк прогнозирует снижение соотношения профицита счета текущих операций Азербайджана к валовому внутреннему продукту (ВВП) в текущем году до 14,6%, а в 2024 году - до 13,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка Regional Economic Outlook.

Согласно представленным данным, это на 4,6% и 1,3% меньше прогноза за весну 2023 года.

В 2025 году отношение положительного сальдо счета текущих операций к ВВП в Азербайджане будет на уровне 13%, что соответствует предыдущему прогнозу.

Отметим, что в прошлом году этот показатель составлял 26,5%.

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Версия на английском языке WB expects Azerbaijan's current account surplus to gradually decrease
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanın cari hesab balansının profisitinin tədricən azalacağını gözləyir

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