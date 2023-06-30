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Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под японские гарантии

Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под японские гарантии Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита на восстановительную деятельность в размере $1,5 млрд.
Финансы
30 июня 2023 г. 07:31
Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под японские гарантии

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита на восстановительную деятельность в размере $1,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз банка.

В документе поясняется, что финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также будет способствовать рыночной деятельности.

Гарантом выступило правительство Японии, кредит является "неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины для удовлетворения ее потребностей в финансировании в 2023 году".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Yaponiyanın zəmanəti ilə Ukraynaya 1,5 milyard dollar kredit ayırıb

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