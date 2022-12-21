О нас

Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины".
Финансы
21 декабря 2022 г. 07:57
Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявила о новом пакете финансирования, который включает проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны", - сказано в сообщении.

Пакет, в частности, предполагает предоставление кредита в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), он будет выдан под гарантии Великобритании. Эти средства, как считают в ВБ, "помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальными платежами".

"Всемирный банк также поддержит Украину новым проектом по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию. <...> Проект "Улучшение здоровья и спасение жизни" укрепит сферу оказания первичной медицинской помощи, удовлетворит возросший спрос на услуги в сфере психического здоровья и реабилитации из-за войны, восстановит и укрепит систему оказания (медицинских) услуг в больницах, <...> поддержит развитие потенциала основных учреждений здравоохранения", - добавили в пресс-службе ВБ. Первоначально финансирование программы будет осуществляться за счет кредита МБРР в размере €100 млн (более $105 млн), а также гранта в размере $10 млн от Глобального фонда финансирования (Global Financing Facility for Women, Children, and Adolescents, GFF). По ожиданием ВБ, в дальнейшем финансирование проекта достигнет $500 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynaya 610 milyon dollarlıq yeni yardım ayırıb

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
ЧМ-2022: Аргентина в третий раз стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию
18 декабря 2022 г. 21:54
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
15 декабря 2022 г. 00:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi