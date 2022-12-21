Всемирный банк одобрил новый пакет помощи для Украины объемом $610 млн

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины".

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение $610 млн "на удовлетворение неотложных потребностей Украины".

Как передает Report, об этом сообщается на сайт е организации.

"Группа Всемирного банка сегодня объявила о новом пакете финансирования, который включает проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны", - сказано в сообщении.

Пакет, в частности, предполагает предоставление кредита в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), он будет выдан под гарантии Великобритании. Эти средства, как считают в ВБ, "помогут правительству Украины покрыть расходы, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальными платежами".

"Всемирный банк также поддержит Украину новым проектом по восстановлению и улучшению доступа к медицинскому обслуживанию. <...> Проект "Улучшение здоровья и спасение жизни" укрепит сферу оказания первичной медицинской помощи, удовлетворит возросший спрос на услуги в сфере психического здоровья и реабилитации из-за войны, восстановит и укрепит систему оказания (медицинских) услуг в больницах, <...> поддержит развитие потенциала основных учреждений здравоохранения", - добавили в пресс-службе ВБ. Первоначально финансирование программы будет осуществляться за счет кредита МБРР в размере €100 млн (более $105 млн), а также гранта в размере $10 млн от Глобального фонда финансирования (Global Financing Facility for Women, Children, and Adolescents, GFF). По ожиданием ВБ, в дальнейшем финансирование проекта достигнет $500 млн.