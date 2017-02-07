Всемирный банк оценит деятельность ADİF

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В рамках визита в Азербайджан координатора Всемирного банка (ВБ) по частному и финансовому сектору на Южном Кавказе Анжелы Пригожиной будет проведена оценка деятельности Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADİF).

Об этом сообщил Report исполнительный директор ADİF Азад Джавадов.

По его словам, миссия Всемирного банка оценит соответствие деятельности руководимой им структуры 16 принципам международной ассоциации страхования вкладов. Не исключено, что по итогам мониторинга фонду будут даны рекомендации.

Напомним, что визит делегации ВБ в Азербайджане продлится с 19 февраля по 1 марта.