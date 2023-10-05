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Всемирный банк обновил прогнозы по экономике Азербайджана

Всемирный банк обновил прогнозы по экономике Азербайджана Всемирный банк прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% в 2023 году и на 2,4% в 2024 году.
Финансы
5 октября 2023 г. 13:47
Всемирный банк обновил прогнозы по экономике Азербайджана

Всемирный банк прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% в 2023 году и на 2,4% в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка Regional Economic Outlook.

Согласно документу, это соответственно на 0,7 процентных пункта и на 0,1 процентных пункта меньше, чем прогнозы на весну 2023 года.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году экономика Азербайджана вырастет на 2,5%, что на 0,1 процентных пункта меньше предыдущего прогноза.

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Версия на английском языке World Bank updates its forecasts on Azerbaijani economy
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı proqnozlarını yeniləyib

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