Всемирный банк обновил прогнозы по экономике Азербайджана

Всемирный банк прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% в 2023 году и на 2,4% в 2024 году.

Всемирный банк прогнозирует рост производства валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 1,5% в 2023 году и на 2,4% в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка Regional Economic Outlook.

Согласно документу, это соответственно на 0,7 процентных пункта и на 0,1 процентных пункта меньше, чем прогнозы на весну 2023 года.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году экономика Азербайджана вырастет на 2,5%, что на 0,1 процентных пункта меньше предыдущего прогноза.