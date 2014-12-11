Всемирный банк обнародовал сферы, которые необходимо усовершенствовать в Азербайджане

Баку, 11 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане еще остались сферы, которые необходимо усовершенствовать и я надеюсь на продолжение эффективного сотрудничества между правительством Азербайджана и сторонниками развития в сферах, которые включены в оценку PEFA". Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко во время презентации заключительного отчета проекта оценки государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) по Азербайджану.

Также она отметила, что оценка PEFA является ярким примером тесного сотрудничества между правительством, Всемирным банком, представительством Европейского союза и SECO: "По итогам отчета Азербайджан добился хороших результатов в некоторых сферах государственного финансового управления и по сравнению с проведенной в 2008 году последней оценкой наблюдается прогресс".

Отметим, что Азербайджан добился самых высоких результатов по 12 из 31 показателя PEFA, также отмечены важные продвижения по нескольким видам деятельности, связанным с государственным финансированием.

Среди сфер, добившихся высоких показателей, следует отметить подробности и прозрачность информации, связанной с финансовой системой и отсутствие долгов бюджета. К сферам, требующим дополнительного совершенствования, относятся налоговое управление, купля-продажа, внутренний и внешний аудит.

Оценка государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) является инструментом оценки, основанным на индикаторах для оценки прогресса, связанного с реформами и результатами государственного финансового управления. Эта оценка основывается на 28 индикаторах, сгруппированных в шести модулях на основе трех финансовых лет.

Оценка подготовлена на основе запроса правительства, и финансируется Европейским союзом и правительством Швейцарии. Отчет подготовлен в тесном сотрудничестве с министерством финансов и другими правительственными структурами.

Инвестиционный портфель Всемирного банка в Азербайджане состоит из 18 проектов. После того как Азербайджан стал членом Всемирного банка в 1992 году его обязательства по 55 проектам составили 3 млрд. долларов.