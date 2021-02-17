Всемирный банк обнародовал прогноз экономического роста в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в этом году на 1,9%, а в следующем году - на 4,5%.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Азербайджана в этом году на 1,9%, а в следующем году - на 4,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ВБ.

В документе также отмечается, что в 2020 году в регионе Южного Кавказа, включая Азербайджан, экономический рост составит 2,5%: "Этот рост будет обеспечен за счет ослабления пандемии коронавируса (COVID-19), решения карабахского конфликта, повышения потребительского и делового доверия, а также постепенного восстановления туристического сектора".