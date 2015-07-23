​Всемирный банк обнародовал план будущего партнерства с Азербайджаном

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Совет исполнительных директоров Группы Всемирного банка утвердил план партнерства с Азербайджаном на 2015-2020 годы.

Как сообщает Report, план предусматривает пятилетнее сотрудничество с входящими в Группу Всемирного банка Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорацией (МФК) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (МАГИ). Основным приоритетом программы является поддержка основанной на частном секторе устойчивой модели развития в Азербайджане.

Данная программа будет отвечать принципам "сокращения бедности и повышения общего благосостояния" Группы Всемирного банка и согласоваться с собственными приоритетами развития Азербайджана.

Региональный директор Группы Всемирного банка Генри Керали заявил, что новое партнерство приходится на сложный экономический период для Азербайджана: "В нынешней нестабильной ситуации мировой экономики наш проект будет способствовать повышению эффективности государственных расходов Азербайджана и окажет поддержку новой модели развития. В результате страна окажется устойчивой к внешним шокам".

Цели программы будут достигнуты за счет ряда текущих операций, таких как инвестиционное кредитование и техническая поддержка. Консультативно-аналитическая работа будет лежать в основе финансирования проектов и своевременного удовлетворения возникающих потребностей правительства.

Основной задачей программы является поддержка экспортно-ориентированных отраслей, выявление инвестиционных и консультационных возможностей реального сектора и повышение конкурентоспособности экономики.

Региональный менеджер Группы Всемирного банка по Южному Кавказу Ян ван Бильзен отметил на заседании, что они стремятся помочь частному сектору Азербайджана развиваться и создавать новые рабочие места: "Инвестиции и консультационные услуги Международной финансовой корпорации в финансовом секторе станут стратегическим приоритетом, помогая расширить доступ местных компаний к финансированию. Нашей основной задачей станет повышение эффективности механизма регулирования отношений между государством и частным сектором".

Отметим, что Азербайджан присоединился к Всемирному банку в 1992 году, к Международной финансовой корпорации - в 1995 году. За последние 20 лет Всемирный банк инвестировал в Азербайджан 3 млрд. долларов для 55 проектов. Сейчас инвестиции Всемирного банка в Азербайджане в 16 проектах составляют 2 млрд. долларов. МФК инвестировала 365 млн. долларов в 54 долгосрочных проекта. Также МФК осуществила дополнительное кредитование в размере 77 млн. долларов для поддержки торговли.