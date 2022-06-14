Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху

Всемирный банк готовит новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном и в ближайшее время начнет обсуждения с правительством Азербайджана.

Всемирный банк готовит новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном и в ближайшее время начнет обсуждения с правительством Азербайджана.

Об этом Report сообщила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл.

"Эту стратегию мы построим на основе документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", - сказала Майкл.

По ее словам, это пятилетний план Всемирного банка по сотрудничеству с Азербайджаном: "В ближайшие несколько месяцев мы определим, на какие приоритеты правительство хочет обратить внимание в новой стратегии, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения обмена знаниями и создания потенциала. В стране много разных приоритетов как с точки зрения развития человеческого капитала, поддержки частного сектора, так и с точки зрения восстановления и реконструкции в Карабахе, в том числе с точки зрения чистой энергии. Таким образом, мы должны встретиться с различными партнерами, чтобы знать, на каких областях им хотелось бы, чтобы мы сосредоточились".

Комментируя вопрос о поддержке Всемирным банков восстановления освобожденных территорий Азербайджана, Майкл отметила, что в настоящее время вопрос изучается, но рано что-то говорить в этом направлении, поскольку территории должны быть очищены от мин: "Правительство Азербайджана хочет, чтобы мы оказывали поддержку реконструкции и восстановлению в Карабахе, и мы готовы к этому. Мы считаем, что есть большие возможности для интеграции этих территорий в национальные системы, а также большие возможности для развития региональной торговли и связей. Таким образом, мы будем очень рады работать с правительством в этом направлении”.

Говоря о новых проектах, менеджер Всемирного банка по Азербайджану сказала: “У нас много проектов, но мы ждем решения правительства о том, над каким проектом мы будем работать. Возможно, в новую стратегию будут включены водные проекты, но обсуждения по этому поводу пока не ведутся”.

Напомним, что некоторое время назад Всемирный банк начал системную диагностику экономики страны с целью разработки новой стратегии партнерства с Азербайджаном. В настоящее время операции банка в Азербайджане регулируются Рамочной программой партнерства (CPF), утвержденной в 2015 году. CPF рассчитана на 2016-2020 финансовые годы, но после рассмотрения эффективности в 2020 году было принято решение о ее продлении с утверждением двух приоритетных направлений.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За последние 30 лет указанная финансовая организация выделила более 4 млрд долларов США кредитов по более чем 50 проектам, реализуемым Азербайджаном.