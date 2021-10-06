Всемирный банк: На Южном Кавказе ожидается резкий рост производства

В III квартале этого года на Южном Кавказе наблюдался рост заболеваемости COVID-19, что значительно выше предыдущих пиковых уровней в Азербайджане и Грузии.

В III квартале этого года на Южном Кавказе наблюдался рост заболеваемости COVID-19, что значительно выше предыдущих пиковых уровней в Азербайджане и Грузии.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка (ВБ) по странам Европы и Центральной Азии.

Несмотря на то, что в IV квартале заболеваемость COVID-19 на Южном Кавказе начала снижаться или стабилизироваться, смертность остается высокой. Чтобы предотвратить рост инфекций, Азербайджан и Грузия вновь ввели определенные ограничения.

Среди субрегионов Европы и Центральной Азии Южный Кавказ в прошлом году испытал самый резкий спад производства, а экономика сократилась более чем на 5%. Экономический спад, наряду с последствиями пандемии, усугубился в результате вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

На Южном Кавказе в этом году ожидается резкий рост на 5,8%, что поддерживается быстрым восстановлением производства, потребления и экспорта.

Согласно документу, экономический рост в регионе в следующем году составит 3,9%, а в 2023 году - 3,6%.