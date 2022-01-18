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Всемирный банк: Мир стоит на пороге массовых дефолтов

Всемирный банк: Мир стоит на пороге массовых дефолтов В 2022 году беднейшим странам мира придется резко увеличить выплаты кредиторам: ведь в реструктуризации долгов нуждаются порядка 60% стран с низким уровнем дохода.
Финансы
18 января 2022 г. 15:12
Всемирный банк: Мир стоит на пороге массовых дефолтов

В 2022 году беднейшим странам мира придется резко увеличить выплаты кредиторам: ведь в реструктуризации долгов нуждаются порядка 60% стран с низким уровнем дохода.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на выводы экспертов Всемирного банка.

Таким странам (всего 74) в общей сложности нужно будет выплатить 35 млрд долларов США, что на 45% (10,9 млрд долларов) больше, чем они заплатили в 2020 году.

Главным кандидатом на государственный дефолт названа Шри-Ланка. Следующими "эпидемию невыплат" могут поддержать Гана, Сальвадор и Гондурас. Как отмечают в ВБ, мир оказался на пороге долгового кризиса из-за того, что уязвимые страны в период пандемии занимали деньги не у международных организаций, а на рынках капитала.

"Резкий рост выплат приходится как раз на тот момент, когда у бедных стран нет на это ресурсов", - отметил президент организации Дэвид Малпасс. Он также подчеркнул, что стремление кредиторов воспользоваться ситуацией с самого начала увеличило риск беспорядочных дефолтов.

По оценкам экспертов, текущие долговые проблемы могут стоить странам десятилетия развития. Ведь пока что у них только один выход, чтобы избежать дефолта, — это договариваться со странами-кредиторами о смягчении условий, а затем начинать такие же переговоры с частными кредиторами. К такому решению уже прибегли Чад, Замбия и Эфиопия, но принять его сложно.

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