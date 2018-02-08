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    Всемирный банк: Криптовалюты напоминают "пирамиду"

    Технология блокчейн может применяться в развивающихся странах

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Всемирного банка Джим Ён Ким, сравнив криптовалюты с "пирамидой", поднял вопрос о признании легитимности ключевых криптовалют, таких как биткоин. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

    "Что касается использования биткоинов и некоторых криптовалют, пока неясно, как они будут работать", - сказал глава банка, выступая в Вашингтоне.

    "Технология блокчейн тщательно изучается, и есть надежда, что она будет применяться в развивающихся странах. В этом случае можно будет контролировать движение денег и снизить коррупцию", - добавил он.

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