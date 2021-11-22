Всемирный банк и Азербайджан подписали соглашение об укреплении партнерства

Правительство Азербайджана и Группа Всемирного банка (ВБ) подписали соглашение об открытии и функционировании офисов в Азербайджане.

Правительство Азербайджана и Группа Всемирного банка (ВБ) подписали соглашение об открытии и функционировании офисов в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на ВБ, соглашение подписали министр финансов Самир Шарифов от имени Азербайджанской Республики и вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде от имени Группы Всемирного банка. В церемонии подписания также приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Подписание нового соглашения об учреждении значительно упростит работу ВБ в Азербайджане, включая управление ее офисами в Баку, по поддержке совместных усилий по достижению зеленого и устойчивого восстановления за счет устойчивого, инклюзивного и справедливого роста.

«В рамках нашего партнерства со Всемирным банком Азербайджан превратился из страны с низким уровнем дохода в донора Международной ассоциации развития (входит в Группу ВБ), которая помогает беднейшим странам мира, - сказал Али Асадов, премьер-министр Азербайджана. . Это соглашение поможет приумножить эти достижения».

За время сотрудничества Всемирный банк профинансировал более 50 проектов на общую сумму 4,4 млрд долларов США, охватывающих многие национальные приоритеты развития, включая наращивание человеческого капитала, расширение доступа к инфраструктуре, государственным услугам и рабочим местам, инвестирование в конкурентоспособность сельского хозяйства и развитие сельских районов, а также поддержку средств к существованию внутренне перемещенных лиц.

«Мы с нетерпением ждем продолжения роста и развития нашего сотрудничества с правительством Азербайджана и использования лучшего опыта и знаний, которые Всемирный банк может предложить в поддержку видения Азербайджана до 2030 года и целей развития», - сказала Анна Бьерде, вице-президент Всемирного банка по вопросам развития в регионе Европа и Центральная Азия.

Как крупнейший глобальный институт развития, ориентированный на частный сектор на развивающихся рынках, Международная финансовая корпорация (IFC, член Группы Всемирного банка) поддерживает частный сектор в Азербайджане и инвестировала в страну около 850 млн долларов США, включая мобилизацию.

«Активный частный сектор имеет решающее значение для экономического роста. Подписание этого соглашения с Азербайджаном происходит в то время, когда страна предпринимает шаги для того, чтобы частный сектор стимулировал экономическую диверсификацию. IFC намерена продолжать поддерживать устойчивый рост в Азербайджане, помогая мобилизовать силу частного сектора », - сказала Вибке Шлёмер, исполняющий обязанности вице-президента IFC по Европе, Латинской Америке и Карибскому региону.

В 2022 году исполняется 30 лет членству Азербайджана во Всемирном банке.