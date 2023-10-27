Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в финансировании "умных сел"

При желании азербайджанской стороны Всемирный банк может помочь в финансировании "умных сел".
Об этом Report сообщила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.
"Мы поддерживаем создание "умных сел" в Азербайджане. А вопрос финансирования этих сел находится в компетенции государства. При желании азербайджанской стороны, мы будем рады оказать поддержку. Это успешный подход и с точки зрения развития негосударственных организаций. Но это зависит от решения государства", - отметила она.