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Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в финансировании "умных сел"

Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в финансировании "умных сел" При желании азербайджанской стороны Всемирный банк может помочь в финансировании "умных сел".
Финансы
27 октября 2023 г. 19:05
Всемирный банк готов поддержать Азербайджан в финансировании умных сел

При желании азербайджанской стороны Всемирный банк может помочь в финансировании "умных сел".

Об этом Report сообщила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Штефани Шталльмайстер.

"Мы поддерживаем создание "умных сел" в Азербайджане. А вопрос финансирования этих сел находится в компетенции государства. При желании азербайджанской стороны, мы будем рады оказать поддержку. Это успешный подход и с точки зрения развития негосударственных организаций. Но это зависит от решения государства", - отметила она.

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Версия на английском языке World Bank wants to support Azerbaijan in financing smart villages
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı "ağıllı kənd"lərin maliyyələşdirilməsində Azərbaycana dəstək vermək istəyir

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