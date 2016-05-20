​Всемирный банк готов оказать поддержку развитию аграрного страхования в Азербайджане

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы встретился с делегацией Всемирного банка (ВБ) под руководством менеджера глобальной практики по финансам и финансовым рынкам Рольфа Берндта.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, в ходе встречи состоялись обсуждения вокруг проекта модернизации финансового сектора, реализуемого ВБ в Азербайджане. Р.Берндт отметил, что в Азербайджане готовится законопроект по созданию частных кредитных бюро, подчеркнув, что группа Всемирного банка готова оказать поддержку развитию аграрного страхования. Также отмечено, что срок оказания технической поддержки проекту по защите прав потребителей и повышению финансовой грамотности продлен до октября этого года.

Р.Асланлы выразил заинтересованность в создании частных кредитных бюро, отметив, что собранные в этих бюро данные в будущем будут использованы в процессе эффективного регулирования банковского сектора.

В ходе встречи также были обсужден проект оказания финансовых услуг со стороны "Азерпочта" и вопросы сотрудничества между ПНФР и ВБ в сфере развития страхового сектора.