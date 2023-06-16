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Всемирный банк: Глобальный экономический рост ослабнет, и это не минует Азербайджан

Всемирный банк: Глобальный экономический рост ослабнет, и это не минует Азербайджан Во второй половине этого года глобальный экономический рост значительно замедлится. Прогнозируется, что слабый рост продлится до 2024 года.
Финансы
16 июня 2023 г. 11:00
Всемирный банк: Глобальный экономический рост ослабнет, и это не минует Азербайджан

Во второй половине этого года глобальный экономический рост значительно замедлится. Прогнозируется, что слабый рост продлится до 2024 года.

Как сообщает Report, об этом менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл сказала на панельном обсуждении "Воздействие глобального и экономического спада на Азербайджан" на презентации отчета структуры "Глобальные экономические перспективы".

По ее словам, этот процесс не минует Азербайджан.

"Ожидается, что продолжится инфляционное давление и негативное влияние жесткой денежной политики на экономический рост. Мы ждем, что это создаст довольно сложную атмосферу для развивающихся стран и рынков, в том числе для Азербайджана. В прошлом году правительство Азербайджана приняло "Стратегию социально-экономического развития на 2022-2026 годы". Этот документ содержит большое количество программ, инвестиций и реформ для оживления, увеличения устойчивости экономического роста и социального благополучия. Стратегия в среднесрочной перспективе нацелена на ежегодный темп роста ВВП в 3-4%, в том числе в ненефтегазовом секторе - около 5%. Добиться этих целей будет нелегко. Сокращение добычи нефти и старение населения отрицательно скажется на процессе. Глобальные тенденции, вероятно, создадут дополнительные проблемы и неопределенности. Всемирный банк готов оказать всяческую поддержку правительству Азербайджана для реализации необходимых программ", - сказала С.Майкл.

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Версия на английском языке World Bank predicts significant slowdown in global growth
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Qlobal iqtisadi artım zəifləyəcək və bu proses Azərbaycandan yan keçməyəcək"

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