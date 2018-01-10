Всемирный банк: Если Азербайджан не диверсифицирует свою экономику, развитие будет незначительным

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Если экспортеры нефти не смогут диверсифицировать свою экономику, их ожидает незначительное развитие. К примеру, если не будут реализованы среднесрочные стратегии в Азербайджане, Казахстане, России и Узбекистане, эти страны могут пострадать от слабого экономического роста.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Global Economic Prospects Всемирного банка.

Темпы спада экономики Азербайджана замедлились в 2017 году по сравнению с 2016 годом, но процесс продолжился. Так, экономический спад составил 3,1% в 2016 году и, как ожидается, составит 1,4% в 2017 году.

"Снижение цен на нефть в 2014-2016 гг. отметилось спадом в экономике, включая проблемы в банковском секторе и снижение государственных доходов. Слабая монетарная политика ограничивала борьбу с инфляцией. В то же время наблюдалось восстановление ненефтяного сектора и рост инвестиций", - говорится в документе.

Прогнозируется, что реальный ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 0,9%, в 2019 году - на 1,5%, а в 2020 году - на 2,6%.