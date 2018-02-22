Всемирный банк: Экономика Азербайджана вырастет на 1-1,5 процента в 2018 году

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Богатый нефтью Азербайджан добился определенного прогресса в диверсификации источников экономического роста и улучшении условий ведения бизнеса, но ему необходимо делать больше.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорят чиновники Всемирного банка (ВБ) и Азиатского банка развития (АБР).

Отмечается, что экономика Азербайджана сильно пострадала из-за падения цен на нефть, на долю которой вместе с газом приходится примерно 75 процентов доходов государства и 45 процентов валового внутреннего продукта. Однако она стабилизировалась в прошлом году, продемонстрировав рост на 0,1 процента благодаря восстановлению нефтяных цен и расширению сектора услуг и сельского хозяйства.

“Предстоит еще многое сделать, но... правительство принимает меры для стимулирования роста не связанных с нефтью секторов экономики”, - сказал в интервью Рейтер глава представительства ВБ в Азербайджане Навид Хассан Нагви.

“Когда политические деятели в Азербайджане говорят о диверсификации, они говорят об улучшении сельскохозяйственного сектора, улучшении сектора услуг”.

Всемирный банк рассчитывает, что экономика Азербайджана вырастет на 1-1,5 процента в 2018 году, сказал он.

По словам Нагви, некоторые признаки улучшения за последние 18 месяцев наметились и в бизнес-среде бывшего советского государства, включая упрощение процедуры выдачи виз иностранцам.

Нариман Маннапбеков, глава представительства АБР в Азербайджане, высоко оценил меры, принимаемые в сельскохозяйственном секторе, и осуществление структурных реформ с целью улучшения работы таможенных и налоговых органов.

“Мы видим хороший прогресс в деле упрощения таможенного оформления, введения электронной оплаты таможенных пошлин, сокращения срока получения лицензий”, - сказал Маннапбеков в интервью Рейтер.

Он отметил, что АБР хочет видеть устойчивые и ориентированные на результаты реформы в сельском хозяйстве, добавив, что укрепление корпоративного управления в крупных государственных предприятиях будет “благоприятно для экономики и ее диверсификации”.

По словам Маннапбекова, в апреле АБР может немного повысить сделанный в сентябре прошлого года прогноз, согласно которому экономический рост Азербайджана в 2018 году составит 1 процент.