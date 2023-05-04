Всемирный банк: Азербайджан - одна из стран, предпринявших немедленные шаги в связи с пандемией

Азербайджан входит в число стран, которые предприняли немедленные шаги для устранения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

Азербайджан входит в число стран, которые предприняли немедленные шаги для устранения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель организации Левент Йенер на презентации доклада Всемирного банка "Защита человеческого капитала от потрясений и кризисов".

"В рамках программы адресной социальной помощи правительству выделено 4,5 млн манатов. Азербайджан выплатил пособия по безработице и осуществлял меры финансирования по другим направлениям. Но их недостаточно. Аудитория адресной социальной помощи в Азербайджане составляет 17%. А в мире эта аудитория намного шире", - добавил Йенер.

"Азербайджан оказал поддержку студентам для преодоления последствий пандемии. Однако семьи со средним и низким доходом имеют проблемы с участием в этих программах. То есть у некоторых из них дома нет доступа к компьютеру или интернету. Во время пандемии Азербайджан также предпринял немедленные шаги в области здравоохранения. Мы увидим преимущества этих мер, принятых во время пандемии, и в ближайшие годы", - говорит Л.Йенер.