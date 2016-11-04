Всемирный банк: Азербайджан эффективно использует созданную для рынков капитала инфраструктуру

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В мае этого года при поддержке южнокорейских специалистов создана современная торговая платформа для рынков капитала Азербайджана, усовершенствована операционная система, что очень важно для развития рынка. Как сообщает Report, об этом заявил менеджер Всемирного банка (ВБ) по финансовому сектору и рынкам Рольф Берндт на проходящей в Баку итоговой конференции, посвященной результатам “Проекта модернизации рынков капитала”, который реализуется правительством Азербайджана и ВБ при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

По его словам, ранее на внутренний рынок капитала были выведены и успешно размещены облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана: “Это говорит о том, что созданная инфраструктура эффективно используется”.

“Усовершенствование выхода малых и средних предприятий к финансовым источникам, рост прямых иностранных инвестиций очень важны для модернизации и развития ненефтяного сектора Азербайджана. Рынок капитала – основной инструмент для привлечения местных и иностранных инвестиций, однако он требует объединения усилий и своевременных комплексных реформ”, - сказал Р.Берндт.