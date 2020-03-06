​Всемирный банк выделил Азербайджану 100 млн долларов

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Азербайджану кредит в размере 100 млн долларов США в рамках проекта поддержки занятости в Азербайджане.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на прошедшем сегодня заседании Совета директоров ВБ.

Кредит предоставляется сроком на 14 лет с 4-летним льготным периодом. Менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви отметил, что это важный для страны проект и охватывает уязвимые слои общества: "Этот проект больше всего поможет тем, кто остался за пределами рынка труда, также проект поможет снизить уровень бедности и обеспечить более всеобъемлющий экономический рост".

В заявлении говорится, что в результате реализации проекта ежегодно улучшатся условия труда 5 000 человек.

"Азербайджан намерен преодолеть препятствия, связанные с официальным оформлением заработных плат, поощрением занятости", - сказала один из руководителей проекта Маддалена Хонорати.

По ее словам, этот проект дополняет программу самозанятости и опробован в ряде стран: "Ожидается, что он расширит свою эффективность и влияние".