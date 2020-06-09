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Всемирный банк: В этом году глобальный ВВП сократится на 5,2%

Всемирный банк: В этом году глобальный ВВП сократится на 5,2%

© getty

Всемирный банк (ВБ) опубликовал новые прогнозы по глобальному экономическому росту.

Как сообщает Report, в этом году глобальный ВВП сократится на 5,2%, а в следующем году увеличится на 4,2%.

В предыдущем прогнозе отмечалось, что экономический рост составит соответственно 2,5% и 2,6%.

ВБ прогнозирует, что экономика Китая, наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса (COVID-19), в этом году вырастет на 1%, а экономики США и еврозоны ожидает спад на 6,1% и 9,1%, а в 2021 году рост составит 6,9%, 4% и 4,5% соответственно.

В целом прогнозируется, что развитые экономики в этом году сократятся в среднем на 7%, а развивающиеся экономики - в среднем на 2,5%.

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