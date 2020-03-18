Всемирный банк увеличил фонд для борьбы с коронавирусом на 2 млрд долларов

Всемирный банк на 2 млрд долларов США увеличил фонд быстрого финансирования на борьбу с коронавирусом - до 14 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В сообщении банка отмечается, что это позволит использовать в общей сложности 8 млрд долларов США на поддержку частных компаний и их сотрудников, пострадавших от экономических последствий коронавируса.

Банк надеется, что рост финансирования позволит также укрепить национальные системы здравоохранения в деле противостояния распространению инфекции и удовлетворить растущий спрос на медицинские услуги, оборудование и лекарства.

Выделяемые средства, считает банк, помогут клиентам в сфере туризма, обрабатывающей промышленности и других сильно пострадавших секторах экономики.