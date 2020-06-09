​Всемирный банк улучшил прогнозы по экономике Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что в этом году экономика Азербайджана сократится на 2,6%, а в следующем году вырастет на 2,2%.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске отчета Global Economic Prospects: Europe and Central Asia.

Напомним, что в январе этого года в Азербайджане прогнозировался спад ВВП на 4,9%, а в следующем году - на 0,1%.

ВБ заявил, что экономический спад в Азербайджане и других странах вызван пандемией коронавируса (COVID-19). Азербайджан представлен в отчете как страна, уделяющая наибольшее внимание социальному обеспечению среди развивающихся стран.