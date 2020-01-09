Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики.

Как передает Report, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Кроме того, в странах с развитой экономикой рост снизится до 1,4% в этом году, а рост в странах с развивающимся рынком ускорится до 4,1% в 2020 году.

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики в США замедлится до 1,8%, а в еврозоне до 1%. В Китае рынок продолжит «умеренное замедление» до 5,9% в 2020 году.